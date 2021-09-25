Мігранти з Гаїті покинули табір на кордоні з Техасом

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“Станом на сьогоднішній ранок у таборі під міжнародним мостом Дель-Ріо більше немає мігрантів”, — сказав Майоркас в п’ятницю на брифінгу в Білому домі.

За словами міністра, приблизно 2 тис. мігрантів було доправлено назад на Гаїті, майже 8 тис. повернулися в Мексику самостійно.

Також він сказав, що понад 17 400 мігрантів (здебільшого гаїтян) перебувають ще у США. Зазначають, що 5000 з тих, хто залишилися, все ще на розгляді Міністерства внутрішньої безпеки, і приблизно 12 400 матимуть можливість залишитися у США і заявити про свій захист перед суддями з імміграційних справ.

Додамо, що згідно з законом мігрантам дозволено подавати прохання про надання притулку. Розгляд справ про надання притулку може тривати від шести місяців до кількох років.

Нагадаємо

Минулого тижня понад 12 000 мігрантів розбили табір навколо моста в Дель-Ріо у штаті Техас. Офіційні особи заявили, що більшість мігрантів із Гаїті, найбіднішої країни Північної і Південної Америки, яка сильно постраждала від стихійних лих протягом останніх років, зокрема від сильного землетрусу минулого місяця. Також гаїтяни масово тікають від бандитського насильства.

США протягом тижня організовували рейси, які доправляли мігрнатів на батьківщину.