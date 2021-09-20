США почали депортувати мігрантів з Гаїті на батьківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. США відправляють гаїтян на батьківщину, які розбили табори у прикордонному місті Техасу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Понад 12 000 мігрантів розбили табір навколо моста в Дель-Ріо у штаті Техас. Офіційні особи заявили, що більшість мігрантів із Гаїті, найбіднішої країни Північної і Південної Америки, яка сильно постраждала від стихійних лих протягом останніх років, зокрема від сильного землетрусу минулого місяця. Також гаїтяни масово тікають від бандитського насильства.
У неділю на Гаїті прибуло три рейси із 327 мігрантами. Із п’ятниці влада США перевезла 3300 мігрантів із Дель-Ріо, штат Техас, і оголосила про новий щоденний розклад рейсів до столиці Гаїті Порт-о-Пренс.
Начальник прикордонної служби США Рауль Ортіс заявив на пресконференції, що протягом наступного тижня уряд має намір депортувати 12 662 мігранти з-під мосту, що з’єднує Дель-Ріо із Сьюдад-Акунья.
Наказ у сфері охорони здоров’я США, відомий як Title 42, ухвалений адміністрацією Трампа на початку пандемії, дозволяє швидко вислати більшість мігрантів без можливості попросити притулок. Президент Джо Байден зберіг це правило, хоча він прибрав зі списку неповнолітніх без супроводу дорослих, також його адміністрація не висилала більшість сімей.
Нагадаємо
у січні цього року суд американського штату Техас наклав тимчасову заборону на рішення президента Джо Байдена про припинення депортації нелегальних мігрантів з країни.