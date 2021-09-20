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США начали депортировать мигрантов с Гаити на родину

США начали депортировать мигрантов с Гаити на родину

Киев  •  УНН

 • 18835 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. США отправляют на родину гаитян, которые разбили лагеря в приграничном городе Техаса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Более 12 000 мигрантов разбили лагерь вокруг моста в Дель-Рио в штате Техас. Официальные лица заявили, что большинство мигрантов с Гаити, беднейшей страны Северной и Южной Америки, которая сильно пострадала от стихийных бедствий в последние годы, в частности от сильного землетрясения в прошлом месяце. Также гаитяне массово бегут от бандитского насилия.

В воскресенье на Гаити прибыли три рейса с 327 мигрантами. С пятницы власть США перевезла 3300 мигрантов из Дель-Рио, штат Техас, и объявила о новом ежедневном расписании рейсов в столицу Гаити Порт-о-Пренс.

Начальник пограничной службы США Рауль Ортис заявил на пресс-конференции, что в течение следующей недели правительство намерено депортировать 12 662 мигранта из-под моста, соединяющего дель-Рио с Сьюдад-Акунья.

Приказ в сфере здравоохранения США, известный как Title 42, принятый администрацией Трампа в начале пандемии, позволяет быстро выслать большинство мигрантов без возможности попросить убежище. Президент Джо Байден сохранил это правило, хотя он убрал из списка несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также его администрация не высылала большинство семей.

Напомним

в январе этого года суд американского штата Техас наложил временный запрет на решение президента Джо Байдена о приостановке депортации нелегальных мигрантов из страны.

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