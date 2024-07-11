В четверг, 11 июля, 11 июля первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с генеральным директором Национального комитета Общества Красного Креста Украины (ОККУ) Максимом Доценко. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Детали

В ходе встречи глава ОККУ представил основные направления текущей деятельности организации и проинформировал об объемах предоставленной Обществом помощи.

Особое внимание в ходе встречи уделено привлечению Общества Красного Креста Украины к восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и детского Центра кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины.

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Отдельно стороны обсудили вопросы подготовки специальных программ для возвращения украинцев из-за рубежа - отметили в МИД.

Также Сибига указал на необходимость усиления координационной деятельности ОККУ с центральными и местными органами украинской власти, а также с международными гуманитарными организациями, чтобы избежать и дублирования функций в предоставлении гуманитарной помощи пострадавшим общинам.

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла резолюцию по выплатам денег украинцам, которые выехали в ЕС, для возвращения в Украину