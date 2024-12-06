МИД Украины срочно обратился к гражданам из-за ситуации в Сирии
Киев • УНН
Посольство Украины в Ливане призвало украинцев воздержаться от поездок в Сирию из-за обострения ситуации. Тем, кто находится в стране, рекомендовано соблюдать меры безопасности и рассмотреть возможность выезда.
Из-за обострения ситуации в Сирии, посольство Украины в Ливане настойчиво рекомендовало гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию, а тем, кто сейчас там – покинуть ее территорию. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.
Тем украинцам, которые решили продолжать находиться на территории Сирии, рекомендуют избегать мест массового скопления людей, не участвовать в акциях, демонстрациях.
Также просят неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране.
У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію в МЗС рекомендували невідкладно звертатися до посольства України в Республіці Ліванській за номером телефону (+961) 5921668, адреса електронної пошти: [email protected], або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти [email protected].
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