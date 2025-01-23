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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина призывает мир отреагировать на расстрел украинских пленных в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 10156 просмотра

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МИД Украины обратилось к международному сообществу относительно военного преступления рф - расстрела шестерых украинских военнопленных. Информация о преступлении уже передана партнерам и ключевым международным организациям.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международному сообществу с призывом решительно отреагировать на очередной факт военного преступления российских оккупантов - расстрел украинских пленных в Донецкой области. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы, как внешнее политическое ведомство, уже передали информацию об этом очередном зверстве партнерам и ключевым международным организациям 

- отметил Тихий.

По словам спикера МИД, должны быть международные реакции на каждый факт таких расстрелов, реакции от иностранных лидеров, от иностранных государств, от правительственных и неправительственных международных организаций.

«Это еще одно напоминание о том, каким образом россия воюет, и что цель россии неизменна - это уничтожение украинцев», - резюмировал он.

Напомним 

В Донецкой области оккупанты захватили и расстреляли шестерых украинских военнослужащих. Офис Генпрокурора начал расследование военного преступления по факту нарушения Женевской конвенции.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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