Україна закликає світ відреагувати на розстріл українських полонених на Донеччині

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародної спільноти із закликом рішуче відреагувати на черговий факт воєнного злочину російських окупантів - розстріл українських полонених на Донеччині. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ми, як зовнішнє політичне відомство, вже передали інформацію про це чергове звірство партнерам і ключовим міжнародним організаціям - зазначив Тихий.

За словами речника МЗС, мають бути міжнародні реакції на кожен факт таких розстрілів, реакції від іноземних лідерів, від іноземних держав, від урядових і неурядових міжнародних організацій.

"Це ще одне нагадування про те, яким чином росія воює, і що мета росії незмінна - це знищення українців", - резюмував він.

Нагадаємо

На Донеччині окупанти захопили та розстріляли шістьох українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування воєнного злочину за фактом порушення Женевської конвенції.