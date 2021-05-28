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Microsoft обнаружила новую кибератаку от россиян на 150 организаций

Киев • УНН

 • 20831 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Хакеры Nobelium, которым приписывают российское происхождение и кибератаку на SolarWinds, теперь нацелились на около 150 государственных учреждений, аналитических центров, консультантов и неправительственных организаций. Об этом в четверг сообщила Microsoft Corp, передает УНН.

Microsoft обнаружила новую кибератаку от россиян на 150 организаций

Цитата:

“На этой неделе мы обнаружили кибератаки Nobelium, направленные на правительственные учреждения, аналитические центры, консультантов и неправительственные организации. Эта волна атак была нацелена на около 3000 учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях. В то время как организации в США подвергались наибольшему количеству атак, цели охватывают как минимум 24 страны”, — говорится в сообщении Microsoft.

Детали

Сообщается, что по крайней мере четверть организаций были вовлечены в активность, связанную с международным развитием, гуманитарными вопросами и правозащитной деятельностью.

Так, на этой неделе Nobelium начала атаки, взломав учетную запись электронной почты, используемую Агентством международного развития США, и оттуда запустив фишинговые атаки на многие другие организации, сообщила Microsoft.

Взлом SolarWinds, обнаруженный в декабре, предоставил доступ к тысячам компаний и государственных учреждений, которые использовали его программные продукты. Президент Microsoft Брэд Смит охарактеризовал эту атаку как “самую крупную и изощренную атаку, которую когда-либо видел мир”.

Контекст

Американская разведка считает, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение (ПО) фирмы SolarWinds: в марте 2020 года хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов компании. Среди них были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.

Российские представители на высшем уровне отвергают версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США.

Тем не менее, в апреле президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за “вредоносной внешней деятельности” правительства России.

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