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Microsoft виявила нову кібератаку від росіян на 150 організацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Хакери Nobelium, яким приписують російське походження і кібератаку на SolarWinds, тепер націлилися на близько 150 державних установ, аналітичних центрів, консультантів і неурядових організацій. Про це в четвер повідомила Microsoft Corp, передає УНН.

Microsoft виявила нову кібератаку від росіян на 150 організацій

Цитата:

“Цього тижня ми виявили кібератаки Nobelium, спрямовані на урядові установи, аналітичні центри, консультантів і неурядові організації. Ця хвиля атак була націлена на близько 3000 облікових записів електронної пошти в більш ніж 150 різних організаціях. У той час як організації в США піддавалися найбільшій кількості атак, цілі охоплюють як мінімум 24 країни”, - йдеться в повідомленні Microsoft.

Деталі

Повідомляється, що принаймні чверть організацій були залучені в активність, пов’язану з міжнародним розвитком, гуманітарними питаннями і правозахисною діяльністю.

Так, цього тижня Nobelium почав атаки, зламавши обліковий запис електронної пошти, яка використовується Агентством міжнародного розвитку США, і звідти запустивши фішингові атаки на багато інших організацій, повідомила Microsoft.

Злом SolarWinds, виявлений в грудні, надав доступ до тисяч компаній і державних установ, які використовували його програмні продукти. Президент Microsoft Бред Сміт охарактеризував цю атаку як “найбільшу і витончену атаку, яку коли-небудь бачив світ”.

Контекст

Американська розвідка вважає, що Росія стоїть за кібератакою через програмне забезпечення (ПО) фірми SolarWinds: у березні 2020 року хакерам вдалося впровадити вірус в оновлення Orion, завантажене і використане потім тисячами клієнтів компанії. Серед них були урядові установи США та понад 400 найбільших американських компаній.

Російські представники на вищому рівні відкидають версію Вашингтона про причетність Москви до подібних дій. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не причетна до хакерських атак на урядові установи і компанії США.

Тим не менш, у квітні президент США Джо Байден підписав указ про введення нових санкцій через “шкідливу ​​зовнішню діяльність” уряду Росії.

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