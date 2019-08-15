Microsoft также призналась в прослушивании пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Компания Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator. Об этом сообщил представитель Microsoft, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В компании объяснили, что работники компании и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов.
Microsoft обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов, чтобы "внести большую ясность".
Так, к информации о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась фраза: "Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, которые используют голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи".
Отметим, за последние месяцы несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей - все они объясняют это необходимостью улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.
Напомним, Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей.