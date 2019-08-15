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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 7654 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 49077 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120029 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130678 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121660 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125605 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128346 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152945 просмотра

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Microsoft также призналась в прослушивании пользователей

Microsoft также призналась в прослушивании пользователей

Киев  •  УНН

 • 14476 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Компания Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator. Об этом сообщил представитель Microsoft, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В компании объяснили, что работники компании и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов.

Microsoft обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов, чтобы "внести большую ясность".

Так, к информации о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась фраза: "Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, которые используют голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи".

Отметим, за последние месяцы несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей - все они объясняют это необходимостью улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.

Напомним, Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей.

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