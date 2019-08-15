Microsoft також зізналася у прослуховуванні користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Компанія Microsoft збирала записи спілкування користувачів із голосовим асистентом Cortana і перекладачем Skype Translator. Про це повідомив представник Microsoft, передає УНН з посиланням на Reuters.
У компанії пояснили, що працівники компанії та підрядники вивчають ці дані для покращення сервісів.
Microsoft оновила інформацію про конфіденційність і розділи FAQ своїх продуктів, щоб "внести більшу ясність".
Так, до інформації про конфіденційність голосового помічника Microsoft додалася фраза: "Коли ви говорите з Cortana або іншими застосунками, що використовують голосові сервіси Microsoft, компанія зберігає копію вашого аудіозапису".
Зазначимо, за останні місяці кілька великих IT-компаній визнали, що прослуховують деякі повідомлення своїх користувачів - усі вони пояснюють це необхідністю поліпшення голосових асистентів або інших сервісів.
Нагадаємо, Facebook визнала прослуховування голосових повідомлень користувачів.