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Microsoft також зізналася у прослуховуванні користувачів

Microsoft також зізналася у прослуховуванні користувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Компанія Microsoft збирала записи спілкування користувачів із голосовим асистентом Cortana і перекладачем Skype Translator. Про це повідомив представник Microsoft, передає УНН з посиланням на Reuters.

У компанії пояснили, що працівники компанії та підрядники вивчають ці дані для покращення сервісів.

Microsoft оновила інформацію про конфіденційність і розділи FAQ своїх продуктів, щоб "внести більшу ясність".

Так, до інформації про конфіденційність голосового помічника Microsoft додалася фраза: "Коли ви говорите з Cortana або іншими застосунками, що використовують голосові сервіси Microsoft, компанія зберігає копію вашого аудіозапису".

Зазначимо, за останні місяці кілька великих IT-компаній визнали, що прослуховують деякі повідомлення своїх користувачів - усі вони пояснюють це необхідністю поліпшення голосових асистентів або інших сервісів.

Нагадаємо, Facebook визнала прослуховування голосових повідомлень користувачів.

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