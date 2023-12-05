"Мы понимали, что образовательные потери из-за пандемии ковида и войны неизбежны, однако сейчас у нас есть понимание масштабов" - Лисовой о результатах PISA-2022

Сегодня были обнародованы результаты результаты PISA-2022 - международного исследования качества образования. Оценивали способность 15-летнего ученика применять знания и умения по чтению, математике и естественно-научным дисциплинам. По всем показателям украинские ученики понесли образовательные потери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство образования и науки Украины.

Математическая грамотность

У украинских учеников результаты по математической грамотности ухудшились на 12 баллов, если сравнивать с прошлым исследованием в 2018 году.

58% украинских учеников достигли базового, второго из шести, уровня математической грамотности, 32% учеников - уровня уровня 3 и выше.

В области математики разница между Украиной и странами ОЭСР(Организации экономического сотрудничества и развития) составляет примерно полтора года обучения по стандартам PISA.

Впрочем, в МОН также отмечают, что в математике украинские ученики понесли меньше всего образовательных потерь среди всех исследуемых отраслей.

Естественно-научная грамотность

Самые высокие результаты украинские ученики получили по естественно-научным дисциплинам. Однако, в ведомстве отмечают, если сравнить с результатами 2018 года, они уменьшились на 19 баллов.

Базового уровня грамотности по шкале PISA достигли 66% украинских учеников и учениц. Это означает, что украинские школьники способны применить знания в области естественно-научных дисциплин на уровне их бытового понимания, а также демонстрируют элементарные знания. В то же время уровня 3 и выше достигли 36% учеников.

Читательская грамотность

В чтении украинские ученики показали результат на 38 баллов ниже, если сравнить с исследованием 2018 года. 59% учеников достигли базового уровня в чтении, 29% - уровня 3 и выше. В среднем украинские ученики отстают в чтении от учеников стран ОЭСР примерно на два с половиной года обучения по стандартам PISA.

Мы понимали, что образовательные потери из-за пандемии ковида и войны неизбежны, однако сейчас у нас есть понимание масштабов. Мы уже начали работу для восполнения образовательных потерь и будем делать это, основываясь на результатах исследования - заявил Лисовой.

В целом Украина показала более высокие результаты по всем трем отраслям, чем Болгария, Молдова и Грузия. В то же время результаты Эстонии, Польши и Словацкой Республики выше.

Дополнение

В среднем, по итогам PISA-2022, во всех странах, в том числе и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), наблюдалось беспрецедентное падение успеваемости во всех предметных областях исследования. Это связывают с пандемией COVID-19 и длительным дистанционным обучением. В Украине добавилась полномасштабная война.

Результаты PISA показали различные факторы, влияющие на успеваемость:

- ученики из сельской местности отстают от своих сверстников из больших городов в чтении почти на пять лет, в естественно-научных дисциплинах - на четыре, а по математике - более чем на четыре с половиной года обучения. Такой разрыв, объясняют разницей в социально-экономических статусах учеников, проживающих в разных типах местности.

- наблюдается значительный гендерный разрыв в результатах ученичества. Мальчики на 10 баллов опережают девушек по математике, а в чтении девушки опережают мальчиков на 23 балла (более года обучения). В то же время в естественно-научной области разницы почти нет.

- в исследовании также отмечается, что на домашние задания по математике украинские дети тратят больше всего времени. У каждого третьего это отнимает ежедневно час или больше. В то же время ученики, которые тратят на домашнее задание до 30 минут или минут или более 3 часов в день, имеют худшие результаты.

- исследование показало существенное снижение уровня буллинга среди учеников, если сравнить с 2018 годом: разница составляет 7,6 процентного пункта. В ведомстве это связывают с временным закрытием учебных заведений и переходом в дистанционный режим обучения.

Справочно

Исследование проводится раз в три года и охватывает более 80 стран и экономик мира. Цикл PISA-2022 провели не через три, а через четыре года вследствие пандемии COVID-19, которая сделала невозможным проведение планового исследования в 2021 году.

В 2022 году Украина во второй раз приняла участие в исследовании. Несмотря на войну удалось организовать исследование в 18 из 27 регионов Украины.