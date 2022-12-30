"Мы поддерживаем право Украины на самооборону" - Столенберг об атаках на военные цели рф

Цитата

"Мы поддерживаем право Украины на самооборону. Это право, закрепленное в уставе Организации Объединенных Наций. Каждая страна имеет право защищаться – Украина тоже. Нам также нужно понимать контекст: массированные российские атаки на гражданскую инфраструктуру с целью лишить украинских мирных жителей воды, отопления и электроэнергии зимой", – сказал он.

Детали

По словам Генсека, нападение россии на критическую инфраструктуру - это "не нападение на военные объекты с побочным ущербом для гражданского населения", а нападение на мирных жителей и "попытка превратить зиму в оружие" против них. Он также отметил, что военная поддержка Украины является "быстрым путем к миру", поскольку то, что Киев может достичь в будущих переговорах с москвой об окончании войны, будет зависеть от военной ситуации.

"Итак, если вы хотите найти мирное решение путем переговоров, которое гарантирует, что Украина победит как независимое демократическое государство, лучший способ достичь этого – оказать Украине военную поддержку. Это способ убедить президента путина, что он не достигнет своей цели взять под контроль Украину", – констатировал Столтенберг.

Напомним

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью KyivPost заявил, что украинские военные могут оказаться на территории россии, если это будет необходимо.