"Ми підтримуємо право України на самооборону" - Столенберг про атаки на військові цілі рф

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"Ми підтримуємо право України на самооборону. Це право, закріплене в статуті Організації Об'єднаних Націй. Кожна країна має право захищатися – Україна також. Нам також потрібно розуміти контекст: масовані російські атаки на цивільну інфраструктуру з метою позбавити українських мирних жителів води, опалення та електроенергії взимку", - сказав він.

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За словами Генсека, напад росії на критичну інфраструктуру - це "не напад на військові об’єкти з побічними збитками для цивільного населення", а напад на мирних жителів та "спроба перетворити зиму на зброю" проти них. Він також зазначив, що військова підтримка України є "найшвидшим шляхом до миру", оскільки те, що Київ може досягти в майбутніх переговорах з москвою про закінчення війни залежатиме від військової ситуації.

"Отже, якщо ви хочете знайти мирне рішення шляхом переговорів, яке гарантує, що Україна переможе як незалежна демократична держава, найкращий спосіб досягти цього – надати Україні військову підтримку. Це спосіб переконати президента путіна, що він не досягне своєї мети взяти під контроль Україну", - констатував Столтенберг.

Нагадаємо

Секретар РНБО України Олексій Данілов у інтерв'ю KyivPost заявив, що українські військові можуть опинитися на території рф, якщо це буде необхідно.