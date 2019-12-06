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Мы отапливаем космос: Гончарук о проблемах с теплосетями

Мы отапливаем космос: Гончарук о проблемах с теплосетями

Киев  •  УНН

 • 14582 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В некоторых городах Украины уровень потери тепла во время отопления домов из-за проблем с теплосетями достигают 50%. Об этом сообщил во время часа вопросов к правительству в ВР Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"По поводу тарифов - мы и сейчас делаем все возможное, чтобы этой зимой максимальное количество людей получило меньшую платежку. Президент говорил, что ощутимое снижение важно, когда мы приведем в порядок наше коммунальное хозяйство, сети. Уровень потерь в теплосетях в городах достигает 50%, мы отапливаем космос", - отметил Гончарук.

Ранее УНН сообщал, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к уменьшению тарифа на отопление.

Напомним, в Светловодске до сих пор не решена проблема с теплоснабжением, продолжаются работы по ликвидации локальных порывов теплосети.

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