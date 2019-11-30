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Зниження тарифів на опалення: Гончарук запропонував Зеленському "короткий законопроект"

Зниження тарифів на опалення: Гончарук запропонував Зеленському "короткий законопроект"

Київ • УНН

 • 26469 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пропонує Президенту України Володимиру Зеленському невідкладно внести до Верховної Ради законопроект, прийняття якого призведе до зменшення тарифу на опалення. Про це йшлося під час наради на Банковій, відео з якої поширив Офіс Президента, передає УНН.

Під час наради один з її учасників зазначив, що зменшити тариф на опалення без прийняття закону неможливо.

“У нас законодавчо неможливо змінювати тарифи на опалення, не можна до травня 2020 року. У нас було 2 закони: старий ЖКП і там послуги називалися — опалення/гаряча вода, а потім прийняли новий закон, і вони стали: централізоване опалення, і централізоване водопостачання. Тому діють старі контракти до травня, і в них вона (ціна — ред.) зафіксована. Яка була ціна у січні 2019 року - така вона буде до кінця опалювального сезону за законом”, — пояснив він.

У свою чергу Олексій Гончарук запропонував Зеленському внести до ВР законопроект, який допоможе вирішити це питання.

“Для того, щоб тариф цієї зими пішов нижче на тепло у нас є короткий законопроект, дуже короткий, який можна від Президента внести невідкладно, і прийняте цього закону призведе до того, що у нас тариф для населення знизиться”, — пояснив Гончарук.

Про який документ йдеться і хто працює над його розробкою - наразі не відомо.

Раінше Зеленський показав, як на Банковій шукали шляхи зниження тарифів на газ.

Нагадаємо, Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення та гарячу воду.

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