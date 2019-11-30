Зниження тарифів на опалення: Гончарук запропонував Зеленському "короткий законопроект"

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пропонує Президенту України Володимиру Зеленському невідкладно внести до Верховної Ради законопроект, прийняття якого призведе до зменшення тарифу на опалення. Про це йшлося під час наради на Банковій, відео з якої поширив Офіс Президента, передає УНН.