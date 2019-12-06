Ми опалюємо космос: Гончарук про проблеми з тепломережами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У деяких містах України рівень втрати тепла під час опалення будинків через проблеми з тепломережами сягають 50%. Про це повідомив під час години запитань до уряду в ВРУ Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"З приводу тарифів - ми і зараз робимо все можливе, щоб цієї зими максимальна кількість людей отримала меншу платіжку. Президент говорив, що відчутне зниження важливе, коли ми приведемо до ладу наше комунальне господарство, мережі. Рівень втрат в тепломережах у містах досягає 50%, ми опалюємо космос", - зазначив Гончарук.
Раніше УНН повідомляв, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пропонує Президенту України Володимиру Зеленському невідкладно внести до Верховної Ради законопроект, ухвалення якого призведе до зменшення тарифу на опалення.
Нагадаємо, у Світловодську досі не вирішена проблема з теплопостачанням, тривають роботи з ліквідації локальних поривів тепломережі.