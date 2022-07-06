"Мы обязательно вернемся": МВД поделилось кадрами боев за Рубежное и Северодонецк
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Министерство внутренних дел Украины поделилось видео боев за Рубежное и Северодонецк в Луганской области, пишет УНН.
"Кадры боев за Рубежное и Северодонецк. Мы обязательно вернемся!" - говорится в подписи к видео.
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня показал видео последних боев в промзоне Северодонецка, которое снял боец Интернационального легиона.
В Нацгвардии объяснили, что выход из Северодонецка был нужен, чтобы сохранить жизнь защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.