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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Інтернаціональний легіон в дії: показали відео останніх боїв у промзоні Сєвєродонецька

Інтернаціональний легіон в дії: показали відео останніх боїв у промзоні Сєвєродонецька

Київ • УНН

 • 134538 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай показав відео останніх боїв у промзоні Сєвєродонецька, яке зняв боєць Інтернаціонального легіону, інформує УНН.

Цитата

"Останні бої за Сєвєродонецьк в промзоні міста. Відео зняте бійцем Інтернаціонального легіону", – написав Гайдай.

Нагадаємо

Бійці Національної гвардії України показали фрагмент бою з російськими окупантами у Сєвєродонецьку.

“Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом із побратимами з інших сил оборони тримають місто. Бої за Сєвєродонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть”, – йшлося у повідомленні.

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