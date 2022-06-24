Інтернаціональний легіон в дії: показали відео останніх боїв у промзоні Сєвєродонецька
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай показав відео останніх боїв у промзоні Сєвєродонецька, яке зняв боєць Інтернаціонального легіону, інформує УНН.
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"Останні бої за Сєвєродонецьк в промзоні міста. Відео зняте бійцем Інтернаціонального легіону", – написав Гайдай.
Нагадаємо
Бійці Національної гвардії України показали фрагмент бою з російськими окупантами у Сєвєродонецьку.
“Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом із побратимами з інших сил оборони тримають місто. Бої за Сєвєродонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть”, – йшлося у повідомленні.