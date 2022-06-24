Интернациональный легион в действии: показали видео последних боев в промзоне Северодонецка

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"Последние бои за Северодонецк в промзоне города. Видео снято бойцом Интернационального легиона", – написал Гайдай.

Напомним

Бойцы Национальной гвардии Украины показали фрагмент боя с российскими оккупантами в Северодонецке.

“Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил – смерть”, – говорилось в сообщении.