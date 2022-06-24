Интернациональный легион в действии: показали видео последних боев в промзоне Северодонецка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал видео последних боев в промзоне Северодонецка, которое снял боец Интернационального легиона, информирует УНН.
Цитата
"Последние бои за Северодонецк в промзоне города. Видео снято бойцом Интернационального легиона", – написал Гайдай.
Напомним
Бойцы Национальной гвардии Украины показали фрагмент боя с российскими оккупантами в Северодонецке.
“Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил – смерть”, – говорилось в сообщении.