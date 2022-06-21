"Без відпочинку та сну": нацгвардійці показали фрагмент бою у Сєвєродонецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Бійці Національної гвардії України показали фрагмент бою з російськими окупантами у Сєвєродонецьку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Youtube-канал НГУ.
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“Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом із побратимами з інших сил оборони тримають місто. Бої за Сєвєродонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть”, – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 34 100 окупантів.