"Без отдыха и сна": нацгвардейцы показали фрагмент боя в Северодонецке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Бойцы Национальной гвардии Украины показали фрагмент боя с российскими оккупантами в Северодонецке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал НГУ.
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“Без отдыха, сна и хоть нескольких минут тишины гвардейцы вместе с собратьями из других сил обороны держат город. Бои за Северодонецк продолжаются. Враг получает от наших военных то, что заслужил – смерть”, – говорится в сообщении.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 34 100 оккупантов.