"Ми обов'язково повернемось": МВС поділилося кадрами боїв за Рубіжне та Сєвєродонецьк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України поділилося відео боїв за Рубіжне та Сєвєродонецьк на Луганщині, пише УНН.
"Кадри боїв за Рубіжне і Сєвєродонецьк. Ми обов'язково повернемось!" - йдеться у підписі до відео.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 червня показав відео останніх боїв у промзоні Сєвєродонецька, яке зняв боєць Інтернаціонального легіону.
У Нацгвардії пояснили, що вихід з Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя захисників, закріпитися у безпечніших районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.