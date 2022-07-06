"Ми обов'язково повернемось": МВС поділилося кадрами боїв за Рубіжне та Сєвєродонецьк

"Кадри боїв за Рубіжне і Сєвєродонецьк. Ми обов'язково повернемось!" - йдеться у підписі до відео.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 червня показав відео останніх боїв у промзоні Сєвєродонецька, яке зняв боєць Інтернаціонального легіону.

У Нацгвардії пояснили, що вихід з Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя захисників, закріпитися у безпечніших районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.