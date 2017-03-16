Мы никогда не должны доверять России - постпред США при ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу NBC News заявила, что США "никогда не должны доверять" России, передает УНН.
"Относитесь к этому серьезно, мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России ", - сказала она.
По ее словам, "русскую угрозу не следует воспринимать легкомысленно".
Ранее Н.Хейли на заседании Совета Безопасности подтвердила, что признание Россией "документов", выданных сепаратистскими группировками является вызовом усилиям для мира на Донбассе.
Напомним, США считают возможным улучшить отношения с Россией, но более тесное сотрудничество невозможно за счет безопасности, в частности, Украины.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым, а также активно присоединится к деэскалации ситуации на Донбассе.