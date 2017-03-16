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Ми ніколи не повинні довіряти Росії - постпред США при ООН

Київ • УНН

 • 12325 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Постпред США при ООН Ніккі Хейлі в інтерв’ю телеканалу NBC News заявила, що США “ніколи не повинні довіряти” Росії, передає УНН.

“Ставтеся до цього серйозно, ми не можемо довіряти Росії. Ми ніколи не повинні довіряти Росії,” — сказала вона.

За її словами, “російську загрозу не слід сприймати легковажно”.

Раніше Н.Хейлі на засіданні Ради Безпеки ствердила, що визнання Росією “документів”, виданих сепаратистськими угрупованнями є викликом зусиллям для миру на Донбасі.

Нагадаємо, США вважають можливим покращити відносини з Росією, але більш тісне співробітництво не можливе за рахунок безпеки, зокрема, України.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.

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