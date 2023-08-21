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Мы никогда не позволим превратить Украину в территорию, которой стала сегодня россия - Зеленский

Мы никогда не позволим превратить Украину в территорию, которой стала сегодня россия - Зеленский

Киев • УНН

 • 917150 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский, выступая перед украинцами и датчанами, отметил, что Украина не позволит превратить Украину или другое государство в "территорию неуважения к людям и жизни", которой сегодня является россия, передает УНН.

Цитата

"Российские солдаты боятся погибнуть в бою меньше, чем они боятся отказаться от агрессии и вернуться домой. Это трудно даже представить, представить что такое сегодня россия, если ее люди боятся своего дома больше, чем гибели на войне. Мы никогда не позволим - это худшее, что тирания делает со своими людьми. Она забирает возможность жить у себя дома.

Мы никогда не позволим превратить Украину или любую другую страну в такую же территорию неуважения к людям, неуважения к жизни, какой стала российское государство", - заявил глава государства.

Детали

Зеленский подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения был риск, что Европа "потеряет себя", а тирания "снова выиграет, и культура снова проиграет".

"И самое страшное - могло быть разрушено уважение, которое является основой нашей свободной и объединенной Европы. Уважение к каждому человеку, каждому сообществу, к каждой нации. Когда в Европе не царит уважение, диктатура пытается господствовать над Европой. Мы вместе уберегли от этого наш континент", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Киев совместно с Копенгагеном и другими международными странами-партнерами должен помнить, какие угрозы несет россия, и действовать "так же до самой нашей победы". Глава государства также выразил благодарность общественности Дании за поддержку страны в полномасштабной войне, в частности тому, что они приютили украинских беженцев и взяли на себя обязательства в восстановлении Николаева.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед членами парламента Дании поблагодарил страну за предоставленную военную помощь для противодействия российскому вторжению. Он отметил, что это оружие уже сейчас защищает жизни мирных людей и "служит свободе".

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