"Усе це служить свободі": Зеленський подякував Данії за підтримку України

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"І я хочу подякувати вам від усіх українців - дякую, Даніє, за вашу солідарність, всю вашу допомогу, надану Україні, дякую за Harpoon - росіяни їх бояться. Дякую за Caesar, Leopard, Bradley, дрони, так, вони бояться дронів, і артилерію. І дякую вам за машини для розмінування - усе це служить свободі. Все вже служить просто зараз, щоб захистити життя людей", - заявив очільник держави.

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Зеленський зазначив, що коли російський диктатор володимир путін віддав наказ про вторгнення, то вірив "лише у довжину колон своєї бронетехніки, у силу вибухів російських ракет".

"Він вірив, що жорстокість нібито здатна переписати історію цілого континенту, стерти цю історію, штовхнути її на століття назад так, щоб розчавити усе, що робить наш континент і наші країни мирними. Він вірив лише у силу, у силу без людяності. Він вірив у насильство, і саме тому він слабший.Ми віримо у дещо інше, і тому ми стаємо сильнішими - всі ми, разом із вами", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна вірить у "звичайну людську солідарність", яка дозволяє знищувати будь-яку колону техніки окупантів.

"Бо коли на твоєму боці люди, на правильному боці, і коли для тебе людяність є цінністю, і коли твої цінності збігаються із цінностями інших народів, ти обов'язково знайдеш усю необхідну зброю, щоб захиститися. Як ми і знаходимо, як ми і захищаємося, зокрема з вашою допомогою... Коли ти захищаєш право людей жити, до тебе приєднуються інші, хто цінує життя. І це робить вас разом нездоланними. Я дякую тобі, Даніє за те, що ти допомагаєш Україні стати нездоланною", - підсумував очільник держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед членами Фолькетингу заявив, що всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть у боротьбі проти країни-агресора.