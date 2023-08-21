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"Усе це служить свободі": Зеленський подякував Данії за підтримку України

"Усе це служить свободі": Зеленський подякував Данії за підтримку України

Київ • УНН

 • 1080724 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед членами парламенту Данії подякував країні за надану військову допомогу для протидії російському вторгненню. Він відзначив, що ця зброя вже зараз захищає життя мирних людей та "служить свободі", передає УНН.

Цитата

"І я хочу подякувати вам від усіх українців - дякую, Даніє, за вашу солідарність, всю вашу допомогу, надану Україні, дякую за Harpoon - росіяни їх бояться. Дякую за Caesar, Leopard, Bradley, дрони, так, вони бояться дронів, і артилерію. І дякую вам за машини для розмінування - усе це служить свободі. Все вже служить просто зараз, щоб захистити життя людей", - заявив очільник держави.

Деталі

Зеленський зазначив, що коли російський диктатор володимир путін віддав наказ про вторгнення, то вірив "лише у довжину колон своєї бронетехніки, у силу вибухів російських ракет". 

"Він вірив, що жорстокість нібито здатна переписати історію цілого континенту, стерти цю історію, штовхнути її на століття назад так, щоб розчавити усе, що робить наш континент і наші країни мирними. Він вірив лише у силу, у силу без людяності. Він вірив у насильство, і саме тому він слабший.Ми віримо у дещо інше, і тому ми стаємо сильнішими - всі ми, разом із вами", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна вірить у "звичайну людську солідарність", яка дозволяє знищувати будь-яку колону техніки окупантів.

"Бо коли на твоєму боці люди, на правильному боці, і коли для тебе людяність є цінністю, і коли твої цінності збігаються із цінностями інших народів, ти обов'язково знайдеш усю необхідну зброю, щоб захиститися. Як ми і знаходимо, як ми і захищаємося, зокрема з вашою допомогою... Коли ти захищаєш право людей жити, до тебе приєднуються інші, хто цінує життя. І це робить вас разом нездоланними. Я дякую тобі, Даніє за те, що ти допомагаєш Україні стати нездоланною", - підсумував очільник держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед членами Фолькетингу заявив, що всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть у боротьбі проти країни-агресора.

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