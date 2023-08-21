Зеленський: "Всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть"

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"Зараз російське зло є болем і смертями в українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, пізніше, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі, у Європу і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з москви - всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть", - заявив Зеленський.

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Він підкреслив, що якщо Україна не вистоїть, міжнародне право не вдасться реанімувати, а демократії світу, кожна з них, може стати мішенню чи для ракет, чи то для найманців, чи для дестабілізації.

"Я впевнений, що ви це відчуваєте. Але Україна таки вистоїть.Я прагну того, щоб ви це побачили, почули, відчули - Україна вистоїть... Це факт, який слідує з того, в що ми віримо. Ми - українці, данці, всі європейці, кожен народ, який стоїть разом з нами проти ударів війни і вистоїть", - наголосив очільник держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час своєї робочої поїздки до Данії виступає з промовою у парламенті.