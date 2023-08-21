Зеленский: "Все соседи россии под угрозой, если Украина не выстоит"

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"Сейчас русское зло является болью и смертями в украинских городах и селах. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Потом, позже, после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше, в Европу и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из москвы - все соседи россии под угрозой, если Украина не выстоит", - заявил Зеленский.

Детали

Он подчеркнул, что если Украина не выстоит, международное право не удастся реанимировать, а демократии мира, каждая из них, может стать мишенью или для ракет, или для наемников, или для дестабилизации.

"Я уверен, что вы это чувствуете. Но Украина таки выстоит, я хочу того, чтобы вы это увидели, услышали, почувствовали - Украина выстоит... Это факт, который следует из того, во что мы верим. Мы – украинцы, датчане, все европейцы, каждый народ, который стоит вместе с нами против ударов войны и выстоит", - подчеркнул глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Данию выступает с речью в парламенте.