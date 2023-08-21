"Все это служит свободе": Зеленский поблагодарил Данию за поддержку Украины

ukru
19:26 • 32894 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 90774 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 103913 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104431 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 99271 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89511 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109124 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130999 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169106 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200335 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 22124 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 51799 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 26489 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 21331 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 31188 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169110 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200339 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142486 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149070 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185585 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 51799 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102948 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120041 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155769 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162678 просмотра
Актуальное
"Все это служит свободе": Зеленский поблагодарил Данию за поддержку Украины

"Все это служит свободе": Зеленский поблагодарил Данию за поддержку Украины

Киев • УНН

 • 1080719 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед членами парламента Дании поблагодарил страну за предоставленную военную помощь для противодействия российскому вторжению. Он отметил, что это оружие уже сейчас защищает жизни мирных людей и "служит свободе", передает УНН.

Цитата

"И я хочу поблагодарить вас от всех украинцев - спасибо, Дания, за вашу солидарность, всю вашу помощь, предоставленную Украине, спасибо за Harpoon - русские их боятся. Спасибо за Caesar, Leopard, Bradley, дроны, да, они боятся дронов, и артиллерию. И спасибо вам за машины для разминирования - все это служит свободе. Все уже служит прямо сейчас, чтобы защитить жизни людей", - заявил глава государства.

Детали

Зеленский отметил, что когда российский диктатор владимир путин отдал приказ о вторжении, то верил "только в длину колонн своей бронетехники, в силу взрывов российских ракет". 

"Он верил, что жестокость якобы способна переписать историю целого континента, стереть эту историю, толкнуть её на века назад так, чтобы раздавить всё, что делает наш континент и наши страны мирными. Он верил только в силу, в силу без человечности. Он верил в насилие, и именно поэтому он слабее, а мы верим в нечто иное, и поэтому мы становимся сильнее - все мы, вместе с вами", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина верит в "обычную человеческую солидарность", которая позволяет уничтожать любую колонну техники оккупантов.

"Потому что когда на твоей стороне люди, на правильной стороне, и когда для тебя человечность является ценностью, и когда твои ценности совпадают с ценностями других народов, ты обязательно найдешь все необходимое оружие, чтобы защититься. Как мы и находим, как мы и защищаемся, в том числе с вашей помощью... Когда ты защищаешь право людей жить, к тебе присоединяются другие, кто ценит жизнь. И это делает вас вместе непреодолимыми. Я благодарю тебя, Дания за то, что ты помогаешь Украине стать непреодолимой", - подытожил глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед членами Фолькетинга заявил, что все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит в борьбе против страны-агрессора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы