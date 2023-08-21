"Все это служит свободе": Зеленский поблагодарил Данию за поддержку Украины

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"И я хочу поблагодарить вас от всех украинцев - спасибо, Дания, за вашу солидарность, всю вашу помощь, предоставленную Украине, спасибо за Harpoon - русские их боятся. Спасибо за Caesar, Leopard, Bradley, дроны, да, они боятся дронов, и артиллерию. И спасибо вам за машины для разминирования - все это служит свободе. Все уже служит прямо сейчас, чтобы защитить жизни людей", - заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что когда российский диктатор владимир путин отдал приказ о вторжении, то верил "только в длину колонн своей бронетехники, в силу взрывов российских ракет".

"Он верил, что жестокость якобы способна переписать историю целого континента, стереть эту историю, толкнуть её на века назад так, чтобы раздавить всё, что делает наш континент и наши страны мирными. Он верил только в силу, в силу без человечности. Он верил в насилие, и именно поэтому он слабее, а мы верим в нечто иное, и поэтому мы становимся сильнее - все мы, вместе с вами", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина верит в "обычную человеческую солидарность", которая позволяет уничтожать любую колонну техники оккупантов.

"Потому что когда на твоей стороне люди, на правильной стороне, и когда для тебя человечность является ценностью, и когда твои ценности совпадают с ценностями других народов, ты обязательно найдешь все необходимое оружие, чтобы защититься. Как мы и находим, как мы и защищаемся, в том числе с вашей помощью... Когда ты защищаешь право людей жить, к тебе присоединяются другие, кто ценит жизнь. И это делает вас вместе непреодолимыми. Я благодарю тебя, Дания за то, что ты помогаешь Украине стать непреодолимой", - подытожил глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед членами Фолькетинга заявил, что все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит в борьбе против страны-агрессора.