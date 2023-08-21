"Все это служит свободе": Зеленский поблагодарил Данию за поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед членами парламента Дании поблагодарил страну за предоставленную военную помощь для противодействия российскому вторжению. Он отметил, что это оружие уже сейчас защищает жизни мирных людей и "служит свободе", передает УНН.
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"И я хочу поблагодарить вас от всех украинцев - спасибо, Дания, за вашу солидарность, всю вашу помощь, предоставленную Украине, спасибо за Harpoon - русские их боятся. Спасибо за Caesar, Leopard, Bradley, дроны, да, они боятся дронов, и артиллерию. И спасибо вам за машины для разминирования - все это служит свободе. Все уже служит прямо сейчас, чтобы защитить жизни людей", - заявил глава государства.
Детали
Зеленский отметил, что когда российский диктатор владимир путин отдал приказ о вторжении, то верил "только в длину колонн своей бронетехники, в силу взрывов российских ракет".
"Он верил, что жестокость якобы способна переписать историю целого континента, стереть эту историю, толкнуть её на века назад так, чтобы раздавить всё, что делает наш континент и наши страны мирными. Он верил только в силу, в силу без человечности. Он верил в насилие, и именно поэтому он слабее, а мы верим в нечто иное, и поэтому мы становимся сильнее - все мы, вместе с вами", - сказал президент.
Он подчеркнул, что Украина верит в "обычную человеческую солидарность", которая позволяет уничтожать любую колонну техники оккупантов.
"Потому что когда на твоей стороне люди, на правильной стороне, и когда для тебя человечность является ценностью, и когда твои ценности совпадают с ценностями других народов, ты обязательно найдешь все необходимое оружие, чтобы защититься. Как мы и находим, как мы и защищаемся, в том числе с вашей помощью... Когда ты защищаешь право людей жить, к тебе присоединяются другие, кто ценит жизнь. И это делает вас вместе непреодолимыми. Я благодарю тебя, Дания за то, что ты помогаешь Украине стать непреодолимой", - подытожил глава государства.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед членами Фолькетинга заявил, что все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит в борьбе против страны-агрессора.