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Ми ніколи не дозволимо перетворити Україну на територію, якою стала сьогодні росія - Зеленський

Ми ніколи не дозволимо перетворити Україну на територію, якою стала сьогодні росія - Зеленський

Київ • УНН

 • 917157 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський, виступаючи перед українцями та данцями, наголосив, що Україна не дозволить перетворити Україну чи іншу державу на "територію неповаги до людей та життя", якою сьогодні є росія, передає УНН.

Цитата

"Російські солдати бояться загинути в бою менше, ніж вони бояться відмовитися від агресії і повернутися додому. Це важко навіть уявити, уявити що таке сьогодні росія, якщо її люди бояться свого дому більше, ніж загибелі на війні. Ми ніколи не дозволимо - це найгірше, що тиранія робить зі своїми людьми. Вона забирає можливість жити в себе вдома.

Ми ніколи не дозволимо перетворити Україну чи будь-яку іншу країну на таку ж територію неповаги до людей, неповаги до життя, якою стала російська держава", - заявив очільник держави.

Деталі

Зеленський підкреслив, що на початку повномасштабного вторгнення був ризик, що Європа "втратить себе", а тиранія "знову виграє, і культура знову програє".

"І найстрашніше - могла бути зруйнована повага, яка є основою нашої вільної та об'єднаної Європи. Повага до кожної людини, кожної спільноти, до кожної нації. Коли в Європі не панує повага, диктатура намагається панувати над Європою. Ми разом уберегли від цього наш континент", - сказав президент.

Він наголосив, що Київ спільно з Копенгагеном та іншими міжнародними країнами-партнерами має пам'ятати, які загрози несе росія, та діяти "так само до самої нашої перемоги". Очільник держави також висловив вдячність громадськості Данії за підтримку країни у повномасштабній війні, зокрема тому, що вони прихистили українських біженців та взяли на себе зобов'язання у відновленні Миколаєва.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед членами парламенту Данії подякував країні за надану військову допомогу для протидії російському вторгненню. Він відзначив, що ця зброя вже зараз захищає життя мирних людей та "служить свободі"

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