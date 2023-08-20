Мы не собираемся отступать, мы собираемся дожать россию - Зеленский

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"Мы наступаем, я считаю, что это позитив. Я бы не забывал, что мы наступаем вперед и мы боремся не против кого-то, а против российской федерации…Сейчас у нас идет контрнаступление, я знаю, что хочется всегда быстрее, что самолеты могут ускорить этот процесс очень сильно, что в небе доминирует рф, самолетами мы не ограничиваемся, мы говорим о противовоздушной обороне, потому что впереди зима", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украина понимает, как никто в мире, что такое зима без света, поэтому есть комплекс задач который нужно решать.

"Мы не собираемся отступать и это хорошие новости. Мы собираемся дожать российскую федерацию – это второе", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские военные освободят всю территорию, оккупированную российскими войсками, независимо от того, сколько времени это займёт.

Ранее советник по ОП Михаил Подоляк дал совет любителям рассуждать о скорости и эффективности украинского контрнаступления.