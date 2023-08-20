Ми не збираємося відступати, ми збираємося дотиснути росію – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Україна не збирається відступати, а збирається дотиснути російську федерацію. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, передає кореспондент УНН.
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"Ми наступаємо, я вважаю, що це позитив. Я б не забував, що ми наступаємо вперед і ми боремось не проти когось, а проти російської федерації…Зараз у нас йде контрнаступ, я знаю, що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес дуже сильно, що в небі домінує рф, літаками ми не обмежуємося, ми говоримо про протиповітряну оборону, бо попереду зима", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що Україна розуміє, як ніхто у світі, що таке зима без світла, тому є комплекс завдань який потрібно вирішувати.
"Ми не збираємося відступати й це гарні новини. Ми збираємося дотиснути російську федерацію – це друге", - підкреслив Зеленський.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські військові звільнять усю територію, окуповану російськими військами, незалежно від того, скільки часу це займе.
Раніше радник з ОП Михайло Подоляк дав пораду любителям розмірковувати про швидкість та ефективність українського контрнаступу.