"Мы не можем ставить Китай в один ряд с россией" – главный дипломат ЕС

Контекст

Переговоры министров G7 совпадают с однодневным визитом канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин, первым визитом лидера G7 с тех пор, как глава Китая Си Цзиньпин закрепил свою власть на съезде Коммунистической партии.

Ожидалось, что министры иностранных дел G7 также обсудят, как бороться с протестами в Иране, отношения со странами Центральной Азии и стоящие перед Африкой проблемы со своими коллегами из Ганы, Кении и Африканского союза.

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"Очевидно, что Китай… становится намного настойчивее, намного увереннее в себе", - заявил журналистам Боррель.

"Мы хотим уменьшить нашу зависимость, мы хотим устранить нашу уязвимость, укрепить нашу устойчивость, - добавил он. - Но сейчас многие государства-члены имеют крепкие экономические отношения с Китаем, и я не думаю, что мы можем поставить Китай и россию на один уровень".

"Африка очень страдает от войны в Украине, потому что россия блокирует продовольствие, разрушает сельскохозяйственную транспортную инфраструктуру, - сказал Боррель. - Мы должны работать вместе с нашими африканскими партнерами, чтобы вместе противостоять многочисленным вызовам этого континента".