"Ми не можемо ставити Китай в один ряд із росією" – головний дипломат ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Західні країни мають зменшити свою залежність від Китаю, але не повинні ставити його в один ряд із росією, заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель на другий день зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині, передає УНН з посиланням на агенство Reuters.
Контекст
Переговори міністрів G7 збігаються з одноденним візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Пекіна, першим візитом лідера G7 з того часу, як голова Китаю Сі Цзіньпін закріпив свою владу на з'їзді Комуністичної партії.
Очікувалося, що міністри закордонних справ G7 також обговорять, як боротися з протестами в Ірані, відносини з країнами Центральної Азії та проблеми, що стоять перед Африкою, зі своїми колегами з Гани, Кенії та Африканського союзу.
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"Очевидно, що Китай… стає набагато наполегливішим, набагато впевненішим у собі", - заявив журналістам Боррель.
"Ми хочемо зменшити нашу залежність, ми хочемо усунути нашу вразливість, зміцнити нашу стійкість, - додав він. - Але зараз багато держав-членів мають міцні економічні відносини з Китаєм, і я не думаю, що ми можемо поставити Китай і росію на один рівень".
"Африка дуже страждає від війни в Україні, тому що росія блокує продовольство, руйнує сільськогосподарську транспортну інфраструктуру, - сказав Боррель. - Ми маємо працювати разом із нашими африканськими партнерами, щоб разом протистояти численним викликам цього континенту".