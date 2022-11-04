"Ми не можемо ставити Китай в один ряд із росією" – головний дипломат ЄС

Контекст

Переговори міністрів G7 збігаються з одноденним візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Пекіна, першим візитом лідера G7 з того часу, як голова Китаю Сі Цзіньпін закріпив свою владу на з'їзді Комуністичної партії.

Очікувалося, що міністри закордонних справ G7 також обговорять, як боротися з протестами в Ірані, відносини з країнами Центральної Азії та проблеми, що стоять перед Африкою, зі своїми колегами з Гани, Кенії та Африканського союзу.

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"Очевидно, що Китай… стає набагато наполегливішим, набагато впевненішим у собі", - заявив журналістам Боррель.

"Ми хочемо зменшити нашу залежність, ми хочемо усунути нашу вразливість, зміцнити нашу стійкість, - додав він. - Але зараз багато держав-членів мають міцні економічні відносини з Китаєм, і я не думаю, що ми можемо поставити Китай і росію на один рівень".

"Африка дуже страждає від війни в Україні, тому що росія блокує продовольство, руйнує сільськогосподарську транспортну інфраструктуру, - сказав Боррель. - Ми маємо працювати разом із нашими африканськими партнерами, щоб разом протистояти численним викликам цього континенту".