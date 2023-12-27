Мы истощили наш внутренний потенциал по финансированию военных нужд - Марченко

Министерство финансов финансов предложило Министерству обороны и Генеральному штабу предоставить предложения по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Forbes Ukraine, пишет УНН.

Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они это видят, как они видят оптимизацию расходов, потому что я уже несколько раз отмечал, что мы истощили наш внутренний потенциал по финансированию военных нужд, и просто искусственно, условно говоря, увеличить на N-ную сумму миллиардов гривен - не получится так, потому что у нас нет этих миллиардов гривен. Если нам нужно будет их найти, то нам нужно понимать во времени - сказал Марченко.

По его словам, пока не известна картина того, когда будут необходимы дополнительные средства.

Эти средства нужно найти уже сегодня или возможно во втором полугодии 2024 года. Тогда можно будет говорить об обеспечении этих потребностей - добавил министр.

Также он не исключает, что Минфину придется искать возможности дополнительных доходов, дополнительных источников финансирования. Однако, Марченко подчеркнул, что пока рано говорить о цифрах, потому что не сформированы в первую очередь понимание потребностей со стороны ответственных структур.

Глава Минфина подчеркнул, что пока у него нет информации о том, какую потребность надо будет обеспечить обеспечить, ведь ведомство не работает напрямую с Генштабом, а от Минобороны цифра потребностей не поступала.

Минобороны считает потребности ВСУ, определяет возможные источники оптимизации существующих потребностей и выходить с Минфином на совместное решение. Пока мы к этому упражнению еще не подошли, хотя я понимаю, что, возможно, в ближайшее время мы подойдем - резюмировал Марченко.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что военное командование регулярно формирует запросы на ресурсы для продолжения боевых действий. Однако, по его словам, запроса на конкретную цифру не было.

19 декабря Владимир Зеленский сообщил о предложении от военных мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

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