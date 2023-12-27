Мы истощили наш внутренний потенциал по финансированию военных нужд - Марченко

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
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В ночь на 22 декабря враг атаковал Украину "шахедами", вероятно, собранными на территории рф. В них также найдены иностранные компоненты - Рувин

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Подготовка к следующей встрече советников по нацбезопасности и реализация пунктов Формулы мира: Ермак поговорил с представителем ЮАР