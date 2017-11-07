Мы готовим план возвращения заброшенных исторических зданий в коммунальную собственность - Кличко

"Мы разрабатываем план, согласно которому заставлять недобросовестных инвесторов вкладывать средства в сохранение исторических зданий, или будем возвращать достопримечательности к муниципальной собственности", - заявил Кличко

Мэр подчеркнул, что, например, американцы очень ценят дома, которым почти 100 лет, они считаются большой ценностью. У нас дома, которым по 200 - 300 лет, разрушаются из-за халатности инвестора, который их приватизировал.

"В 1990-е годы безответственные предприниматели приватизировали их, и деньги не вкладывают. Эти дома разрушаются. Мы сейчас разрабатываем план, каким образом заставлять владельцев инвестировать средства, или возвращать достопримечательности к муниципальной собственности ", - подчеркнул Кличко.

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Городской голова обратился к владельцам исторических памятников и призвал их соблюдать закон и заботиться о зданиях, иначе город вернет здания обратно в собственность общины.

"Можете потом обижаться на себя. Наша задача - спасти внешний вид нашего города, его историческую ценность ", - подчеркнул Кличко.

Напомним, столичные власти закупает современные трамваи, которые будут курсировать Киевом . И делает все, чтобы обновленный коммунальный общественный транспорт стал альтернативой маршруткам.