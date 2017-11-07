Ми готуємо план повернення занедбаних історичних будинків у комунальну власність - Кличко

"Ми розробляємо план, згідно з яким змушуватимемо недобросовісних інвесторів вкладати кошти у збереження історичних будівель, або будемо повертати пам’ятки до муніципальної власності", - заявив В.Кличко

Мер наголосив, що, наприклад, американці дуже цінують будинки, яким майже 100 років, вони вважаються великою цінністю. У нас будинки, яким по 200 – 300 років, руйнуються через недбалість інвестора, який їх приватизував.

“У 1990-ті роки безвідповідальні підприємці приватизували їх, і гроші не вкладають. Ці будинки руйнуються. Ми зараз розробляємо план, яким чином змушуватимемо власників інвестувати кошти, або повертати пам’ятки до муніципальної власності”, - наголосив Кличко.

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Міський голова звернувся до власників історичних пам’яток та закликав їх дотримуватися закону та дбати про будівлі, інакше місто поверне будівлі назад у власність громади.

“Можете потім ображатися на себе. Наше завдання – врятувати зовнішній вигляд нашого міста, його історичну цінність”, - наголосив Кличко.

Нагадаємо, столична влада закуповує сучасні трамваї, які курсуватимуть Києвом. І робить все, щоб оновлений комунальний громадський транспорт став альтернативою маршруткам.