Ми готуємо план повернення занедбаних історичних будинків у комунальну власність - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада посилить політику збереження історичних пам’яток в столиці, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу очільника столиці.
"Ми розробляємо план, згідно з яким змушуватимемо недобросовісних інвесторів вкладати кошти у збереження історичних будівель, або будемо повертати пам’ятки до муніципальної власності", - заявив В.Кличко
Мер наголосив, що, наприклад, американці дуже цінують будинки, яким майже 100 років, вони вважаються великою цінністю. У нас будинки, яким по 200 – 300 років, руйнуються через недбалість інвестора, який їх приватизував.
“У 1990-ті роки безвідповідальні підприємці приватизували їх, і гроші не вкладають. Ці будинки руйнуються. Ми зараз розробляємо план, яким чином змушуватимемо власників інвестувати кошти, або повертати пам’ятки до муніципальної власності”, - наголосив Кличко.
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Міський голова звернувся до власників історичних пам’яток та закликав їх дотримуватися закону та дбати про будівлі, інакше місто поверне будівлі назад у власність громади.
“Можете потім ображатися на себе. Наше завдання – врятувати зовнішній вигляд нашого міста, його історичну цінність”, - наголосив Кличко.
Нагадаємо, столична влада закуповує сучасні трамваї, які курсуватимуть Києвом. І робить все, щоб оновлений комунальний громадський транспорт став альтернативою маршруткам.