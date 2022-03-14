"Мы были примерно в 20 км от вас, а сейчас еще ближе": Кадыров сказал, что находится под Киевом и предложил украинцам сдаться
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что был в Гостомеле под Киевом, и угрожает, что уже может быть в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Кадырова.
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"На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а сейчас еще ближе, и догадайтесь, насколько близко мы подошли? [.] Внесу интригу: а может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?", - написал Кадыров.
Детали
То, что Кадыров сейчас в Украине, не подтверждено. Однако его якобы "путешествие" в Украину освещают российские пропагандистские СМИ. Но есть данные, что днем ранее его видели в Грозном.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что если присутствие Кадырова будет подтверждено под Киевом, то ВСУ уничтожат его.
Кадыров написал: "Ты не видел съемки или я должен постучать в твою дверь?".
Арестович потролил заявления главы Чечни, предложив Кадырову в комментариях к одному из своих сообщений таки "постучать".