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"Ми були приблизно за 20 км від вас, а зараз ще ближче": Кадиров сказав, що знаходиться під Києвом та запропонував українцям здатися

"Ми були приблизно за 20 км від вас, а зараз ще ближче": Кадиров сказав, що знаходиться під Києвом та запропонував українцям здатися

Київ • УНН

 • 1051171 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожує, що вже може бути в столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Кадирова.

Цитата 

"На відео ми у Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми підійшли? […] Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди?", - написав Кадиров.

Деталі

Те, що Кадиров наразі в Україні, не підтверджено. Однак його нібито "подорож" до України висвітлюють російські пропагандистські ЗМІ. Але є дані, що днем раніше його бачили у Грозному.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, якщо присутність Кадирова буде підтверджена під Києвом, то ЗСУ знищать його.

Кадиров написав: "Ти не бачив зйомки чи я мушу постукати у твої двері?".

Натомість Арестович потролив заяви очільника Чечні, запропонувавши Кадирову в коментарях до одного зі своїх дописів таки "постукати".

Українські Національні Новини

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