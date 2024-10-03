"Мы были в шоке": олимпийские чемпионки поблагодарили Кипера за неожиданный подарок

Олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Кравацкая рассказала о встрече с главой Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером и неожиданном подарке от него, передает УНН.

«Мы зашли в кабинет и нам вручили сертификаты на квартиры. Мы были в шоке, но очень приятном! Большое Вам спасибо, Олег Александрович», - написала она в своем instagram.

Напомним, на днях Кипер передал олимпийским чемпионкам Елене Кравацкой и Алине Комащук ключи от квартир. Жилье в Одессе приобретены не за бюджетные средства. Помог купить жилье для спортсменок бизнесмен, который ранее приобрел квартиру для семьи погибшего фельдшера.

Кравацкая и Комащук завоевали командное золото в Париже.