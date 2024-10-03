"Ми були в шоці": олімпійські чемпіонки подякували Кіперу за неочікуваний подарунок
Київ • УНН
Олег Кіпер, голова Одеської ОДА, передав олімпійським чемпіонкам Олені Кравацькій та Аліні Комащук ключі від квартир. Спортсменки були шоковані неочікуваним подарунком.
Олімпійська чемпіонка з фехтування Олена Кравацька розповіла про зустріч з очільником Одеської облдержадміністрації Олегом Кіпером та неочікуваний подарунок від нього, передає УНН.
"Ми зайшли в кабінет і нам вручили сертифікати на квартири. Ми були в шоці, але дуже приємному! Велике Вам дякую, Олег Олександрович", - написала вона в своєму instagram.
Нагадаємо, днями Кіпер передав олімпійським чемпіонкам Олені Кравацькій та Аліні Комащук ключі від квартир. Оселі в Одесі придбані не за бюджетні кошти. Допоміг купити житло для спортсменок бізнесмен, який раніше придбав квартиру для родини загиблого фельдшера.
Кравацька та Комащук здобули командне золото у Парижі.