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"Ми були в шоці": олімпійські чемпіонки подякували Кіперу за неочікуваний подарунок

Київ • УНН

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Олег Кіпер, голова Одеської ОДА, передав олімпійським чемпіонкам Олені Кравацькій та Аліні Комащук ключі від квартир. Спортсменки були шоковані неочікуваним подарунком.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Олена Кравацька розповіла про зустріч з очільником Одеської облдержадміністрації Олегом Кіпером та неочікуваний подарунок від нього, передає УНН.

"Ми зайшли в кабінет і нам вручили сертифікати на квартири. Ми були в шоці, але дуже приємному! Велике Вам дякую, Олег Олександрович", - написала вона в своєму instagram. 

Нагадаємо, днями Кіпер передав олімпійським чемпіонкам Олені Кравацькій та Аліні Комащук ключі від квартир. Оселі в Одесі придбані не за бюджетні кошти. Допоміг купити житло для спортсменок бізнесмен, який раніше придбав квартиру для родини загиблого фельдшера.

Кравацька та Комащук здобули командне золото у Парижі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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