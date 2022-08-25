MHP fishing fest 2022: в Киевской области состоялись благотворительные соревнования по ловле рыбы

Детали

В результате двух суток ловли рыбы участники соревнований установили новый рекорд в истории турниров MHP fishing fest: вес отлова достиг 1931 кг, поймали 331 рыбину. Весь отлов отпустили обратно в водоем. Вместе с тем, участникам за счет взносов удалось собрать 18 тыс. грн в помощь ВСУ.

Участие в соревнованиях приняли сотрудники разных предприятий агрохолдинга МХП. Победителем турнира стала объединенная команда элеваторов западного региона “Fish hunters western region”, которые поймали около полусотни рыб общим весом 323 кг.

Напомним

В июле на MHP fishing fest 2022 года собрали еще более 20 тыс. грн на благотворительные цели.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.