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MHP fishing fest 2022: в Киевской области состоялись благотворительные соревнования по ловле рыбы

Киев • УНН

 • 105863 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. На ”Волковом озере” в Барышевском районе Киевской области состоялся 3-й этап MHP fishing fest 2022, в рамках которого 13 команд из разных предприятий МХП провели благотворительный турнир по ловле рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов, входящего в агрохолдинг МХП, передает УНН.

MHP fishing fest 2022: в Киевской области состоялись благотворительные соревнования по ловле рыбы

Детали

В результате двух суток ловли рыбы участники соревнований установили новый рекорд в истории турниров MHP fishing fest: вес отлова достиг 1931 кг, поймали 331 рыбину. Весь отлов отпустили обратно в водоем. Вместе с тем, участникам за счет взносов удалось собрать 18 тыс. грн в помощь ВСУ.

Участие в соревнованиях приняли сотрудники разных предприятий агрохолдинга МХП. Победителем турнира стала объединенная команда элеваторов западного региона “Fish hunters western region”, которые поймали около полусотни рыб общим весом 323 кг.

Напомним

В июле на MHP fishing fest 2022 года собрали еще более 20 тыс. грн на благотворительные цели. 

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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