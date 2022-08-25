MHP fishing fest 2022: в Киевской области состоялись благотворительные соревнования по ловле рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На ”Волковом озере” в Барышевском районе Киевской области состоялся 3-й этап MHP fishing fest 2022, в рамках которого 13 команд из разных предприятий МХП провели благотворительный турнир по ловле рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов, входящего в агрохолдинг МХП, передает УНН.
Детали
В результате двух суток ловли рыбы участники соревнований установили новый рекорд в истории турниров MHP fishing fest: вес отлова достиг 1931 кг, поймали 331 рыбину. Весь отлов отпустили обратно в водоем. Вместе с тем, участникам за счет взносов удалось собрать 18 тыс. грн в помощь ВСУ.
Участие в соревнованиях приняли сотрудники разных предприятий агрохолдинга МХП. Победителем турнира стала объединенная команда элеваторов западного региона “Fish hunters western region”, которые поймали около полусотни рыб общим весом 323 кг.
Напомним
В июле на MHP fishing fest 2022 года собрали еще более 20 тыс. грн на благотворительные цели.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.