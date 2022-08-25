MHP fishing fest 2022: на Київщині відбулися благодійні змагання з ловлі риби

Деталі

В результаті двох діб ловлі риби учасники змагань встановили новий рекорд в історії турнірів MHP fishing fest: вага вилову сягнула 1931 кг, спіймали 331 рибину. Увесь вилов відпустили назад до водойми. Разом з тим учасникам за рахунок внесків вдалося зібрати 18 тис. грн на допомогу ЗСУ.

Участь у змаганнях взяли співробітники різних підприємств агрохолдингу МХП. Переможцем турніру стала об'єднана команда елеваторів західного регіону “Fish hunters western region”, які спіймали майже півсотні рибин загальною вагою 323 кг.

Нагадаємо

У липні на MHP fishing fest 2022 зібрали ще понад 20 тис. грн на благодійні цілі.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.