MHP fishing fest 2022: українська компанія зібрала десятки тисяч грн під час благодійного рибного турніру

Деталі

Турнір із ловлі риби під назвою "MHP fishing fest 2022" пройшов 17-19 червня на озері "Resident Carp Lake", що на Тернопільщині. Участь у заході взяли 11 команд – представників різних підприємств МХП.

Перше місце взяла команда KK TeoFarm, це - працівники відділу базової аналітики МХП Західного регіону, друге - об'єднана команда працівників МХП "Shark Hunters", третє - Спектр.

Учасники турніру виловили майже 312 кг риби (119 рибин) з глибин озера.

Призовий фонд та власні внески членів команд допомогли зібрати 21 тис. гривень на благодійні цілі.

Досвід компанії перейняли організатори озера "Resident Carp Lake", провівши схожий благодійний турнір. Під час заходу, в якому брали участь 18 команд, їм вдалося зібрати ще 44 тис. грн.

"Всі кошти, а це 65 тис. грн, перераховані благодійній організації. Представник організації Володимир Каніщев нині в Європі в пошуках постачальника для закупки необхідного спорядження", - поінформували у МХП.

Нагадаємо

Представники “МХП-Громаді” взяли участь у саміті волонтерських і гуманітарних ініціатив

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.