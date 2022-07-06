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MHP fishing fest 2022: українська компанія зібрала десятки тисяч грн під час благодійного рибного турніру

MHP fishing fest 2022: українська компанія зібрала десятки тисяч грн під час благодійного рибного турніру

Київ • УНН

 • 133142 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Компанія МХП зібрала десятки тисяч грн під час благодійного рибного турніру, передає УНН із посиланням на пресслужбу Миронівського заводу із виготовлення круп і комбікормів.

Деталі

Турнір із ловлі риби під назвою "MHP fishing fest 2022" пройшов 17-19 червня на озері "Resident Carp Lake", що на Тернопільщині. Участь у заході взяли 11 команд – представників різних підприємств МХП.

Перше місце взяла команда KK TeoFarm, це - працівники відділу базової аналітики МХП Західного регіону, друге - об'єднана команда працівників МХП "Shark Hunters", третє - Спектр.

Учасники турніру виловили майже 312 кг риби (119 рибин) з глибин озера.

Призовий фонд та власні внески членів команд допомогли зібрати 21 тис. гривень на благодійні цілі.

Досвід компанії перейняли організатори озера "Resident Carp Lake", провівши схожий благодійний турнір. Під час заходу, в якому брали участь 18 команд, їм вдалося зібрати ще 44 тис. грн.

"Всі кошти, а це 65 тис. грн, перераховані благодійній організації. Представник організації Володимир Каніщев нині в Європі в пошуках постачальника для закупки необхідного спорядження", - поінформували у МХП.

Нагадаємо

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Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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