Представники “МХП-Громаді” взяли участь у саміті волонтерських і гуманітарних ініціатив
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Представники благодійного фонду “МХП-Громаді” поділилися своїм досвідом в межах Саміту волонтерських та гуманітарних ініціатив, що проходив у Трускавці. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.
Деталі
На саміті, зокрема, обговорювали взаємодію волонтерських та гуманітарних ініціатив з органами влади, а також міжнародний український порядок денний: волонтери як агенти впливу; волонтерський менеджмент: управління мотивацією через підвищення професіоналізму; гуманітарна допомога до кордону та після; облік та звітування про надання гуманітарної допомоги.
Учасникам також було представлено можливості для волонтерських ініціатив та громад від донорських організацій та проектів міжнародної технічної допомоги.
Нагадаємо
Благодійний фонд «МХП-Громаді» організував віртуальний забіг для збору коштів на вакуумні апарати для лікування поранених.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.