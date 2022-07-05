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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Представники “МХП-Громаді” взяли участь у саміті волонтерських і гуманітарних ініціатив

Представники “МХП-Громаді” взяли участь у саміті волонтерських і гуманітарних ініціатив

Київ • УНН

 • 74236 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Представники благодійного фонду “МХП-Громаді” поділилися своїм досвідом в межах Саміту волонтерських та гуманітарних ініціатив, що проходив у Трускавці. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.

Деталі

На саміті, зокрема, обговорювали взаємодію волонтерських та гуманітарних ініціатив з органами влади, а також міжнародний український порядок денний: волонтери як агенти впливу; волонтерський менеджмент: управління мотивацією через підвищення професіоналізму; гуманітарна допомога до кордону та після; облік та звітування про надання гуманітарної допомоги.

Учасникам також було представлено можливості для волонтерських ініціатив та громад від донорських організацій та проектів міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо

Благодійний фонд «МХП-Громаді» організував віртуальний забіг для збору коштів на вакуумні апарати для лікування поранених.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

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