Представители "МХП-Громаде" приняли участие в саммите волонтерских и гуманитарных инициатив
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Представители благотворительного фонда “МХП-Громаде” поделились своим опытом в рамках саммита волонтерских и гуманитарных инициатив, который проходил в Трускавце. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.
Детали
На саммите, в частности, обсуждали взаимодействие волонтерских и гуманитарных инициатив с органами власти, а также международную украинскую повестку дня: волонтеры как агенты влияния; волонтерский менеджмент: управление мотивацией через повышение профессионализма; гуманитарная помощь до границы и после; учет и отчет о предоставлении гуманитарной помощи.
Участникам также были предоставлены возможности для волонтерских инициатив и громад от донорских организаций и проектов международной технической помощи.
Напомним
Благотворительный фонд «МХП-Громаде» организовал виртуальный забег для сбора средств на вакуумные аппараты для лечения раненых.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.