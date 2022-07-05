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Представители "МХП-Громаде" приняли участие в саммите волонтерских и гуманитарных инициатив

Представители "МХП-Громаде" приняли участие в саммите волонтерских и гуманитарных инициатив

Киев • УНН

 • 74230 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Представители благотворительного фонда “МХП-Громаде” поделились своим опытом в рамках саммита волонтерских и гуманитарных инициатив, который проходил в Трускавце. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

Детали

На саммите, в частности, обсуждали взаимодействие волонтерских и гуманитарных инициатив с органами власти, а также международную украинскую повестку дня: волонтеры как агенты влияния; волонтерский менеджмент: управление мотивацией через повышение профессионализма; гуманитарная помощь до границы и после; учет и отчет о предоставлении гуманитарной помощи.

Участникам также были предоставлены возможности для волонтерских инициатив и громад от донорских организаций и проектов международной технической помощи.

Напомним

Благотворительный фонд «МХП-Громаде» организовал виртуальный забег для сбора средств на вакуумные аппараты для лечения раненых.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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