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MHP fishing fest 2022: украинская компания собрала десятки тысяч грн во время благотворительного рыбного турнира

MHP fishing fest 2022: украинская компания собрала десятки тысяч грн во время благотворительного рыбного турнира

Киев • УНН

 • 133140 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Компания МХП собрала десятки тысяч грн во время благотворительного рыбного турнира, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов.

Детали

Турнир по ловле рыбы под названием "MHP fishing fest 2022" прошел 17-19 июня на озере "Resident Carp Lake", что в Тернопольской области. Участие в мероприятии приняли 11 команд – представителей разных предприятий МХП.

Первое место заняла команда KK TeoFarm, это – работники отдела базовой аналитики МХП Западного региона, второе – объединенная команда работников МХП "Shark Hunters", третье – Спектр.

Участники турнира выловили почти 312 кг рыбы (119 рыб) из глубин озера.

Призовой фонд и собственные взносы членов команд помогли собрать 21 тыс. гривен на благотворительные цели.

Опыт компании переняли организаторы озера "Resident Carp Lake", проведя похожий благотворительный турнир. Во время мероприятия, в котором участвовало 18 команд, им удалось собрать еще 44 тыс. грн.

"Все средства, а это 65 тыс. грн, перечислены благотворительной организации. Представитель организации Владимир Канищев сейчас в Европе в поисках поставщика для закупки необходимого снаряжения", - сообщили в МХП.

Напомним

Представители “МХП-Громаде” приняли участие в саммите волонтерских и гуманитарных инициатив

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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