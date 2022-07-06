MHP fishing fest 2022: украинская компания собрала десятки тысяч грн во время благотворительного рыбного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Компания МХП собрала десятки тысяч грн во время благотворительного рыбного турнира, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов.
Детали
Турнир по ловле рыбы под названием "MHP fishing fest 2022" прошел 17-19 июня на озере "Resident Carp Lake", что в Тернопольской области. Участие в мероприятии приняли 11 команд – представителей разных предприятий МХП.
Первое место заняла команда KK TeoFarm, это – работники отдела базовой аналитики МХП Западного региона, второе – объединенная команда работников МХП "Shark Hunters", третье – Спектр.
Участники турнира выловили почти 312 кг рыбы (119 рыб) из глубин озера.
Призовой фонд и собственные взносы членов команд помогли собрать 21 тыс. гривен на благотворительные цели.
Опыт компании переняли организаторы озера "Resident Carp Lake", проведя похожий благотворительный турнир. Во время мероприятия, в котором участвовало 18 команд, им удалось собрать еще 44 тыс. грн.
"Все средства, а это 65 тыс. грн, перечислены благотворительной организации. Представитель организации Владимир Канищев сейчас в Европе в поисках поставщика для закупки необходимого снаряжения", - сообщили в МХП.
Напомним
Представители “МХП-Громаде” приняли участие в саммите волонтерских и гуманитарных инициатив
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.