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МФЖ: В 2016 году при исполнении обязанностей в мире погибли 93 журналиста

МФЖ: В 2016 году при исполнении обязанностей в мире погибли 93 журналиста

Киев • УНН

 • 8651 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2016 году в мире, выполняя свои профессиональные обязанности, погибли 93 журналиста и работника средств массовой информации. Представители СМИ становились жертвами целенаправленных нападений, взрывов бомб или были убиты во время освещения боевых действий. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила Международная федерация журналистов, передает УНН.

По данным МФЖ, больше всего журналистов погибло в Ираке (15), Афганистане (13), Мексике (11), Йемене (8), Сирии (6), Гватемале (6).

Среди погибших также один журналист из Украины - сотрудник "Украинской правды" Павел Шеремет. Всего в 2016 году погибло на 19 журналистов меньше, чем в 2015 году.

"Мы всегда приветствуем любое снижение уровня насилия против журналистов и работников СМИ, однако эти цифры не дают чувствовать себя спокойно. Мы дальше надеемся на окончание кризиса безопасности в СМИ ", - заявил президент МФЖ Филипп Лерут.

Еще 29 журналистов погибли в 2016 году в двух авиакатастрофах - в Колумбии и России, сообщила МФЖ.

 

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