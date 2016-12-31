МФЖ: У 2016 році при виконанні обов'язків у світі загинули 93 журналісти

За даними МФЖ, найбільше журналістів загинуло в Іраку (15), Афганістані (13), Мексиці (11), Ємені (8), Сирії (6), Гватемалі (6).

Серед загиблих є також один журналіст з України — співробітник “Української правди” Павло Шеремет. Загалом у 2016 році загинуло на 19 журналістів менше, ніж у 2015 році.

“Ми завжди вітаємо будь-яке зменшення рівня насильства проти журналістів та працівників медіа, проте ці цифри не дають почуватися спокійно. Ми далі сподіваємося на закінчення кризи безпеки у мас-медіа”, — заявив президент МФЖ Філіп Лерут.

Ще 29 журналістів загинули у 2016 році у двох авіакатастрофах — у Колумбії та Росії, повідомила МФЖ.